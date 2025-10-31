VaiOnline
Pula
01 novembre 2025 alle 00:27

Una polizza per gli incidenti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva il servizio per i cittadini rimasti vittime di un sinistro stradale riconducibile alla responsabilità del Comune. D’ora in poi automobilisti, ciclisti e pedoni che hanno subito danni a causa di una buca sul manto stradale o di un marciapiede dissestato potranno facilmente presentare la propria istanza grazie al nuovo servizio online presente nel sito internet istituzionale del Comune.

L’obiettivo dell’amministrazione, che ha stipulato una polizza assicurativa per il risarcimento danni proprio per coprire gli eventuali problemi arrecati a causa di strade o marciapiedi ammalorati, è quello di tutelare i cittadini, e permettere loro di ottenere un risarcimento in tempi brevi. La richiesta potrà essere presentata dalla persona coinvolta nel sinistro stradale o da un altro soggetto, purché in possesso di delega, allegando la documentazione richiesta. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 