Una polisportiva senza frontiere 

Mohamed ha 12 anni, è nato in Senegal e ha le idee molto chiare: «Io ho la stoffa per diventare il presidente del mio Paese» dice convinto, «un mio zio è stato presidente e da quel momento ho capito che un giorno lo sarei stato anch’io».

Per fare carriera però c’è tempo e nel frattempo Mohamed è uno dei tanti bimbi stranieri iscritti alla Polis Asd, la polisportiva di inclusione sociale, ultima nata dell’associazione Arcoiris Odv, proprio per favorire integrazione e socializzazione tra giovani migranti e italiani.

Quartesi doc

Perché non c’è niente di meglio dello sport per unire e abbracciare le diverse culture. E qui Mohamed, che frequenta la scuola media di via Tiziano, si trova benissimo. «Sono nato in Senegal, poi mio papà è venuto qui per lavorare e quando io avevo un anno e sei mesi lo abbiamo seguito. Mi piace molto stare qui e mi piace molto giocare a calcio. In Polis ho trovato un posto dove posso stare con gli altri e fare tanto sport. Ho fatto anche ping-pong e mini basket». Problemi? «Mai, mi vogliono tutti bene».

Kitadija, 13 anni, e Selma, stessa età, marocchine, sono sorelle di latte. Ossia la mamma di una ha allattato anche l’altra anche se non era sua figlia. E adesso eccole qui tutte e due di nuovo riunite in questa polisportiva, dove la scorsa estate hanno potuto fare anche corsi di vela e surf. «Io sono nata qui», racconta Kitadija, «mio padre aveva seguito mio nonno ed è qui che ha conosciuto mia mamma anche lei marocchina. Polis ci ha dato importanti opportunità per stare insieme e socializzare e poi è stato bellissimo andare in barca a vela, ho conosciuto tante persone».

Di fianco a lei Selma aggiunge: «Anche io sono nata qui e mi trovo benissimo. Nessuno mi ha mai fatto sentire “straniera”. Questa di Polis è un’esperienza davvero molto bella». Del gruppo fa parte anche Giulia 14 anni: «Qui ho trovato una famiglia, un posto dove stare tutti insieme e divertirci. Io faccio molto sport e qui mi è data la possibilità di fare ciò che mi piace».

Il progetto

Polis è nata nell’ambito del progetto Sport e salute e come spiega la presidente Loredana Lisci, «abbiamo inserito giovani di varia nazionalità, in collaborazione con associazioni sportive come Dance Outremer e anche con il San Francesco e Mare Quartu». I ragazzi hanno partecipato a laboratori ludico ricreativi e sportivi e svolto attività come mini basket, percorso a ostacoli, giochi d’acqua e yoga.

«Abbiamo collaborato anche con lo yacht club Quartu» aggiunge Lisci, «nell’ambito del progetto “Ripartire a gonfie vele”: 22 ragazzi di Polis sono andati per fare vela». E conclude: «Quartu sta facendo grossi passi avanti per essere una città sempre più inclusiva e lo vediamo da come i ragazzi vengono accolti. Certo qualche brutto episodio si può sempre presentare, ma gli obiettivi raggiunti sono già tantissimi».

