Una Polisportiva per tre paesi «Noi ci crediamo» 

L’obiettivo cardine è riunire il territorio valorizzando i talenti locali attraverso i sani valori sportivi. Aritzo ci crede e dopo le prime due riunioni organizzate per far rinascere la Polisportiva Barbagia lancia un appello alle comunità di Belvì e Gadoni invitandole a essere parte attiva del progetto, che punta a creare una comunità calcistica ma è aperto a più sport.

La riunione

Nel vertice tenutosi mercoledì sera in Municipio alla presenza di una ventina di promotori, del vicesindaco Gianluca Moro, dell’assessore Andrea Figus e del consigliere comunale Antonello Vargiu, è stata ribadita la volontà di creare una società sportiva intercomunale che ridia al territorio una sorta di centralità nel panorama sportivo regionale. «Viviamo in una zona attanagliata dal dramma dello spopolamento», hanno detto i componenti del comitato, «per questo abbiamo lanciato l’invito agli amici di Belvì e Gadoni perché si uniscano a noi. Ci dispiace che l’invito sia stato accolto solamente in modo parziale». Da qui l’appello: «Puntiamo a superare i campanili che da sempre ci hanno diviso. Lo sport può fare tanto e ci crediamo, mossi dall’amore per le nostre comunità».

Lunedì

E se obiettivo dalla riunione voleva essere l’elezione di un direttivo, si è invece deciso di rinviare tutto a lunedì: «Entro la prossima settimana puntiamo a chiudere il cerchio insieme son gli amici gadonesi e belviesi. Diversamente, rifonderemo la sola squadra locale», promettono dal comitato, che poi si è messo sotto fra telefonate e l’affissione dei cartelloni nei paesi.

Ottimismo

Nel frattempo da Belvì accoglie l’invito l’ex presidente della squadra locale Bachis Cadau, che rassicura: «Sono impegnato con la parrocchia per far sì che la Polisportiva possa nascere. Stiamo radunando diversi compaesani pronti a fare la loro parte. Ce la possiamo fare». Sullo stesso fronte anche Gino Campus, vicesindaco di Gadoni: «È da anni che sostengo l’idea di una Polisportiva interzonale. Lunedì saremo presenti ad Aritzo con una rappresentanza dal nostro paese. Stiamo sondando la disponibilità di diversi giovani locali».

