Una Polisportiva che in Barbagia unisce tre paesi 

«Abbiamo unito tre comunità e creato una famiglia sportiva attorno a cui tutti si sentono rappresentati. La vera vittoria è questa». Lo ribadisce con orgoglio Mariano Paba, presidente della Polisportiva Barbagia Sport, formazione della Terza categoria (girone H), che mette insieme i paesi di Aritzo, Belvì e Gadoni.

Un esperimento sociale riuscito, nato nell'estate del 2024 quando un gruppo di appassionati locale diede via al progetto nella sala consiliare di Aritzo col sostegno di amministratori e imprenditori. Nella rosa allenata dal tecnico tonarese Ivan Sau tanti giovani talenti che, partita dopo partita, stanno consolidando il secondo posto in classifica a dodici punti dalla corazzata Pabillonis.

E all’indomani della vittoria colta a Usellus (4-1) l’entusiasmo è cresciuto, ance in vista della chiusura del torneo con la trasferta di Silì del 23 Maggio. «Non ci saremo mai aspettati di disputare un campionato al vertice», dice Paba, «dagli allenamenti nell’impianto di Belvì rimesso in funzione dai dirigenti grazie al sostegno del Comune fino alle partite allo stadio di Aritzo è sempre una festa. Che si vinca o si perda, ogni domenica decine di tifosi affollano le gradinate e ci seguono in trasferta. C’è chi si rende disponibile a tracciare il campo, chi si occupa dell’accoglienza degli ospiti, chi aggiorna i profili social».

Ma è nel vedere la gioia degli atleti che si percepisce come sia riuscito l’esperimento di riportare il calcio dove era scomparso: «I nostri ragazzi sono tutti lavoratori che vedono nello sport un fattore di aggregazione sociale», sottolinea il vicepresidente Bachis Cadau, «ogni domenica il sorriso è di casa e coinvolge anche le squadre ospiti in un terzo tempo all’insegna del fairplay nei vari bar che ci sostengono».

La Polisportiva vede decollare anche altri progetti, come la Pallavolo femminile, in un rinnovato palazzetto dell’Itc Maxia tra la soddisfazione dei sindaci Paolo Fontana (Aritzo), Maurizio Cadau (Belvì) e Francesco Peddio (Gadoni): «Non sappiamo dove ci porterà questo viaggio», dice l’allenatore Ivan Sau, «ma siamo entusiasti di aver messo in moto un percorso di crescita che guarda al futuro. La squadra sta dando prova di poter superare i problemi delle zone interne, come ostacoli geografici e storici campanili. L’unione fa la forza. È il nostro monito».

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