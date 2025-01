Una pizzeria e un negozio nel mirino dei ladri 

Ancora furti, tentati e riusciti, in viale Marconi. I ladri nella notte tra martedì e ieri hanno preso di mira nuovamente la pizzeria Manjericao, colpendo anche un negozio di arredamento e, pochi giorni prima, un ristorante sempre nella zona. Due settimane fa, tra San Benedetto e Sant’Alenixedda, le spaccate e incursioni erano state ben cinque.

«Siamo a tre episodi in due mesi e mezzo», commenta esausta Gabriela Reis, titolare della pizzeria Manjericao. «Hanno forzato la serranda e una volta dentro non hanno trovato niente da portare via. Ma il danno è ingente: dovrò cambiare ancora una volta la serranda». La titolare del locale è stanca: «Ho aperto a giugno dell’anno scorso. È assurdo che abbia subito tre furti. Sono stanca e arrabbiata». Sono stati gli agenti della Squadra volante a notare l’ingresso dell’attività aperto e a intervenire. E durante la notte è stato preso di mira anche un negozio di arredamento, sempre in viale Marconi.

Nella zona cresce la paura. Probabilmente c’è una banda che sta colpendo nei quartieri di San Benedetto e Sant’Alenixedda. Sulla scia di furti – o tentati furti – sono al lavoro Polizia e Carabinieri che stanno anche effettuando dei controlli continui. (m. v.)

