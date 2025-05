Una pizza “sospesa” per chi non può permettersela 

Sul tavolo della maggioranza degli italiani almeno una volta a settimana la pizza non deve mai mancare. Purtroppo, però, ci sono persone che non possono permettersi di comprarla più di una volta al mese.

Sono molte di più di quello che si pensi. Anche a Quartucciu, come in altre parti d'Italia, si è pensato a un’iniziativa di solidarietà verso le persone più bisognose che vogliono mangiarsela più spesso. Ed è così che la pizzeria “Il sapore antico”, che si trova in via Chiaramonti 4, da un anno e mezzo sta portando avanti l'iniziativa della “pizza sospesa”.

L’idea

L'idea iniziale è nata da un cliente: «Veniva e ci lasciava dei soldi da destinare a chi ne avesse bisogno», racconta il titolare Pasquale Pisu. «Noi però non riuscivamo ad utilizzarli come avremmo voluto perché ovviamente non conosciamo la situazione economica di tutti gli abitanti di Quartucciu. Perciò abbiamo cominciato a sponsorizzare l'iniziativa tramite i nostri canali social e anche con delle locandine affisse all'interno del locale, in modo che più gente possibile lo sapesse e spargesse la voce. Da allora le persone che vengono a prendere la pizza da noi, se lo desiderano, lasciano un'offerta e con quei soldi vengono pagate le pizze di chi non può permettersele. Siamo quindi riusciti nel nostro intento, continuiamo e continueremo a farlo».

Pisu, però, è convinto che ci siano molte più persone bisognose rispetto a quelle che si recano nel locale per prendere la pizza sospesa. «Abbiamo notato che chi ne ha bisogno al massimo viene una volta, poi non si fa più vedere», afferma, «e questo succede molto probabilmente perché molti di loro sembra provino un senso di vergogna o comunque pudore, nel chiedere una pizza gratis. Nessuno deve avere vergogna di chiedere ciò di cui ha bisogno. Noi abbiamo anche suggerito una frase da dire quando vengono qui, lo abbiamo anche scritto nelle locandine e su internet: è sufficiente che pronuncino semplicemente la domanda: “C'è una pizza per me?” e noi capiamo».

«Non vergognatevi»

Possono ordinarla con qualsiasi ingrediente, non c'è nessuna regola scritta per quanto riguarda il menù della pizza sospesa. Per poter far sì che quante più persone vengano a sapere di questa iniziativa, Pisu vuole provare ad ampliare i contatti anche con le realtà locali che hanno a che fare con i più bisognosi di Quartucciu. «Vedremo che cosa riusciremo a fare, incrociamo le dita».

Nel frattempo, lancia un appello: «Chiunque desideri mangiarsi una pizza ma non se lo può permettere, può avvicinarsi tranquillamente da noi. E chi conosce qualcuno che si trova in grosse difficoltà economiche glielo faccia sapere e sparga la voce. Noi siamo qui».

