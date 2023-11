Una pista per due sport 

Una pista intorno al campo da calcio che sarà utilizzata per l’atletica ed il ciclismo. La novità nella cittadella sportiva in via Cavalier San Filippo è rappresentata dal progetto per riqualificare l’anello che abbraccia il campo da calcio in erba sintetica e renderlo fruibile non solo alle società sportive, ma anche ai cittadini.

Il centiere

«La consegna dei lavori per la cittadella sportiva avverrà il prossimo lunedì - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - i finanziamenti del bando “Sport ed inclusione” ammontano ad una cifra vicina ai 2 milioni di euro. L’area interessata è di 8 mila metri quadri e oltre ad un campo da calcio a 5, due da padel, uno da tennis, aree gioco per bimbi e vari fabbricati utili per gli uffici e gli spogliatoi, verrà predisposta la pista che accerchia l’attuale campo Ex Casmez per l’atletica ed il ciclismo». Un percorso che verrà realizzato con un conglomerato bituminoso, un materiale che riesce a garantire gli allenamenti relativi all’atletica e fornisce anche la possibilità per la creazione di un “ovale” per il ciclismo. «Si tratta di una notizia molto importante, fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra realtà ciclistica - dichiara il presidente della “Sc Monteponi” Luigi Mascia - perché darà l’opportunità di poter disporre di un circuito per i bimbi e i giovanissimi (un’età compresa dai 5 ai 12 anni) ed inoltre permetterà alla nostra società di potersi iscrivere all’albo nazionale delle scuole di ciclismo giovanili, iscrizione che richiede diverse funzionalità con dei requisiti specifici» . Per la società ciclistica iglesiente, gli ulteriori e nuovi spazi permetteranno ai 70 iscritti di potersi allenare al meglio: « È prevista anche la realizzazione di un percorso di mountain bike e di ciclocross - prosegue Mascia - sempre attiguo al campo e alla pista>.

Polo sportivo

Comincia così a prender forma il progetto del proprio polo sportivo di Monte Figu . « Abbiamo l’intenzione di proseguire con piano volto all’incentivazione di tutti gli sport, che passa sopratutto tramite le infrastrutture. - commenta l’assessore allo Sport Vito Spiga - L’aver ripristinato l’anello attorno al campo e con il nuovo progetto poterlo renderlo funzionale per determinate discipline, ha permesso d’ottenere uno spazio importante. La stessa pista è stata richiesta dalla federazione provinciale degli arbitri di calcio per gli allenamenti».

