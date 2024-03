Una pista pedonale per Su Montixeddu 

Un percorso pedonale per recarsi in sicurezza alla pineta de su Montixeddu e in altre aree dove è possibile fare attività sportiva libera e sostenibile: lo ha realizzato a Guspini l’amministrazione comunale. I luoghi sono frequentati da podisti e appassionati di mountan bike e da tanti cittadini e famiglie che vogliono godersi il panorama. «I lavori pubblici all’ingresso di Montevecchio – annuncia il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Marcello Serru – sono terminati: questa è la prima fase dei lavori sulla via Marconi, realizzati con progettazione dell'ufficio opere pubbliche e finanziato da un bando del Ministero dell'interno. Abbiamo realizzato il marciapiede che consentirà a chi cammina verso la strada di Genn’e Acquas di affrontare il tratto in sicurezza».

Nel tratto della Provinciale 66 che attraversa il paese, in pieno centro abitato, per circa 600 metri, i pedoni dovevano camminare nella carreggiata negli stessi spazi utilizzati dai veicoli per salire o scendere da Montevecchio.

Velocità e scarsa visibilità

Non tutti i problemi sono stati risolti. Spesso i residenti nelle abitazioni prospicenti la strada si lamentano dei troppi veicoli che non rispettano i limiti di velocità malgrado i segnali e i dissuasori installati negli ultimi anni. Inoltre c’è un problema di visibilità per chi guida. in prossimità dei vari incroci stradali i conducenti sono costretti a sporgersi pericolosamente per verificare la presenza di autoveicoli nella strada principale e varie volte, negli incroci con via Verga, via Pascoli e via Carducci, si sono verificati incidenti. I dati forniti dalle compagnie di assicurazione sui sinistri avvenuti nella strada evidenziano una casistica di sinistri frequente.

La strada è frequentata da persone che si recano al cimitero (e nei giorni in cui questo apre il traffico è regolato a vista da agenti della polizia municipale) oppure nel grande centro commerciale che si trova in zona. Anche il frequente passaggio di autocarri crea apprensioni. Recentemente sono state collocate telecamere per rilevare la velocità e punti di ricarica per le auto elettriche.

«Troppi automobilisti – lamenta Mariella Porceddu, una residente della zona – pensano di trovarsi a Indianapolis: servirebbero dissuasori di velocità e strisce pedonali sia in prossimità della corsia pedonale sia nell’abitato. Ringrazio il Comune perché si sono decisi a fare la pista pedonale. Ai possessori di cani, durante la passeggiata, chiedo che raccolgano ciò che depositano gli animali, nella corsia».

«Ora la luce»

«Sono in programma ulteriori lavori per realizzare la pavimentazione e l'illuminazione pubblica», annuncia ancora l’assessore Serru: «Inoltre è allo studio un progetto di riqualificazione completo degli ingressi del paese, reso possibile – conclude – grazie all’acquisizione di un altro finanziamento».

