Sestu.
24 gennaio 2026 alle 00:11

Una pista da cross nel futuro parco 

Un percorso fatto di salite e discese, tra salti e curve. Si chiama, in gergo, “pump track” e dovrebbe diventare un’attrazione del parco da anni in costruzione tra via Torricelli, via Iglesias e via Marconi, a Sestu. Lo prevede un documento del Comune: «L’anno scorso abbiamo ottenuto un finanziamento di 50 mila euro dalla Regione, che poi abbiamo integrato con altri 13mila euro per l’acquisto di una struttura modulare per la realizzazione di una “pump track” con uno sviluppo lineare di ben 70 metri”, spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Bullita. «Può essere utilizzato con lo skate, con i pattini e con le bici da cross».

L’esigenza «nasce dal voler creare una struttura gioco anche per i ragazzi in età adolescenziale che trovano poco attraenti le aree gioco già presenti nel contesto urbano. La pista verrà installata nel futuro parco all’angolo tra via Iglesias e via Torricelli». Attualmente qui la vegetazione è incolta, altissima, e i lavori a causa di decreti governativi per il Covid e per la guerra in Ucraina hanno visto proroghe su proroghe. La scadenza è a luglio ma con il bel tempo dovrebbe partire il taglio dell’erba e poi i lavori per realizzare le aiuole, mettere a dimora le piante, e completare tutto il parco con la novità della pista. «Abbiamo finalmente la possibilità di dar seguito alle richieste dei tanti giovani che ci chiedevano un’area attrezzata con installazioni che al momento mancavano negli spazi pubblici e nelle aree fitness che abbiamo realizzato in questi anni», afferma soddisfatta la sindaca Paola Secci. (g.l.p.)

