Bari Sardo.
07 gennaio 2026 alle 00:55

Una pista ciclopedonale sulla strada che porta al mare 

Più confortevole e, soprattutto, più sicura. Così gli amministratori di Bari Sardo vogliono rendere la strada per il mare, una delle principali vie di comunicazione extraurbane. Dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’ente amministrato da Ivan Mameli beneficia di un finanziamento di 150mila euro. Risorse provenienti da un fondo introdotto quale misura di attenzione verso i Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse. Bari Sardo è uno dei cinque Comuni sardi (l’unico ogliastrino) a essere rientrato nel novero di quelli individuati dal Ministero.

«L’obiettivo - spiega il sindaco - è quello di creare un percorso ciclopedonale sicuro da via Mare a via della Torre. Dopo aver speso 200mila euro, con queste ulteriori risorse potremo continuare a investire in interventi di miglioramento della strada, che per tutta la comunità riveste carattere di fondamentale importanza».

Negli ultimi mesi, l’ente è intervenuto sull’infrastruttura con un piano di interventi che ha portato, fra gli altri lavori, il nuovo tappeto d’asfalto, cancellando diverse insidie nei tratti più pericolosi. Con il contributo ministeriale, nelle prossime settimane l’ufficio tecnico provvederà ad aprire la procedura per l’aggiudicazione dei nuovi lavori.

