Una pista ciclopedonale fino alla Cittadella 

C’è comunione d’intenti tra il comune di Monserrato e Fiab Cagliari sulla necessità di dotare la città di percorsi ciclopedonali ben definiti che la colleghino con i punti nevralgici, tra i quali la Cittadella Universitaria e l’Osservatorio Astronomico. E per questo c’è l’impegno dell’amministrazione monserratina a reperire i finanziamenti necessari. Il sindaco Tomaso Locci e Virgilio Scanu, presidente del ramo cagliaritano dell’associazione che promuove l’uso della bici, hanno avuto un’interlocuzione definita «molto costruttiva».

Le idee

Negli anni c’erano già stati altri incontri tra i due. «Avevamo già presentato alla Città Metropolitana un piano per la realizzazione di piste ciclabili e passaggi pedonali nell’ambito del Piano strategico delle opere pubbliche e la stessa cosa abbiamo fatto anche con l’Università di Cagliari per riallacciare il vecchio percorso della Ferrovia dello Stato: il sottopassaggio sulla 554 a fianco al canale di Riu Saliu», spiega il primo cittadino. «Abbiamo previsto dei percorsi che costeggerebbero la Cittadella fino ad arrivare all’Osservatorio, visto che due ettari di quest’ultimo si trovano in territorio comunale monserratino e data l’importanza che ricopre. Si è anche parlato di completare alcune piste ciclabili all’interno della città: una parte è stata già realizzata nei pressi della nuova rotonda di via San Fulgenzio. C’è da terminare quella di via Riu Mortu, in parte finanziata con i soldi del Pnrr, e di via Porto Botte. In quest’ultimo caso, essendo una strada confinante con Cagliari, occorre verificare i finanziamenti con la Città Metropolitana».

I finanziamenti

I progetti ci sono, dunque. Si tratta di ottenere i fondi per poterli mettere in atto. «Siamo d’accordo con Fiab per cercare i soldi». Locci ricorda che esiste anche un progetto da un milione di euro per la costruzione di un sovrappasso ciclopedonale che parta dalla zona del cimitero fino ad arrivare oltre la 554. «Purtroppo, però, è tutto fermo. Attendiamo che l’Anas si decida, poiché anche questo è un intervento importante, così come la riqualificazione della statale». Per Scanu, l’incontro è stato positivo: «Sul tragitto ciclopedonale per raggiungere la Cittadella e l'Osservatorio ci siamo resi disponibili a coinvolgere l'Università, che si è sempre detta favorevole, e la Città metropolitana. Il sindaco è d’accordo con noi sull’importanza di dare continuità all'itinerario che attraversa Monserrato partendo da via Roma e fino alla Cittadella. Abbiamo infine chiesto al sindaco di valutare la l’adesione di Monserrato alle città a 30 chilometri orari». Presenti all’incontro anche l'assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi e il coordinatore di Fiab Alessandro Redolfi.