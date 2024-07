«Una pista ciclabile per collegare il rione» 

Una pista ciclabile per spezzare l’isolamento di Giorgino. La chiede il Comitato di quartiere, capeggiato da Mariano Strazzeri. Da alcuni giorni, al centro della rotatoria del Villaggio Pescatori, campeggia un cartello attaccato a una bicicletta con un messaggio al sindaco: «Si ricordi della pista ciclabile».

Il problema è annoso: Giorgino è un quartiere della città, ma i suoi abitanti sono tagliati fuori. Impossibile raggiungere via Roma a piedi o in bici, specialmente per gli anziani. Lo sbocco a mare della laguna rappresenta una barriera insormontabile: l’unica via di collegamento è il ponte della Scafa, che però è pericoloso non solo per la velocità dei veicoli in transito, ma anche per la scarsa ampiezza delle corsie.

«La soluzione c’è», assicura Strazzeri, 76 anni: «Una passerella ciclo-pedonale parallela al ponte, attaccata allo stesso ma esterna, oltre il guardrail». In viale Pula esiste peraltro già un tratto di pista ciclabile, ma non lo utilizza nessuno perché è scollegato sia dal Villaggio che dalla Scafa.

