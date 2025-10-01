Una pista ciclabile dalla città a Sant’Antioco 

Diciassette progetti per intervenire in situazioni precarie in città e nelle frazioni, ma anche varare progetti innovativi. L’amministrazione di Carbonia in questi giorni ha formalizzato la partecipazione a un bando regionale per lavori da 8,3 milioni di euro, di cui 7,2 a fondo perduto e 1,1 garantito dal cofinanziamento. «Ci presentiamo – premette l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – con progetti esecutivi, cioè già pronti ad essere consegnati ai vincitori dei futuri appalti». La ragionevole certezza che i progetti vedranno la luce è dovuta al fatto che la Regione garantirà fondi anche a chi eventualmente non dovesse classificarsi al primo posto.

I programmi

Edifici, aree degradate o dimenticate, strade, ponti, cimiteri, barriere architettoniche, contrasto al rischio idrogeologico: c’è di tutto scorrendo la liste dei 17 progetti. Il più atteso dai cittadini è sicuramente quello per il rione Rosmarino dove è previsto un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane con nuove condotte di raccolta (in simbiosi col nuovo canale di guardia il cui progetto è però fermo in Regione).

Il progetto forse più ambizioso è la creazione di una ciclopista sul canale tombato (opera di oltre 40 anni fa) che dal parco Rosmarino conduce alla confluenza col rio Cannas alle spalle dell’ex tribunale, si innesta nel neo nato parco lineare rio Cannas e da lì prosegue verso via Mazzini da cui poi la ciclabile si connette alla ciclopista che dalla stazione giunge alla statale 126 e si dirama verso San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco. In sostanza, si potrà andare in bici da Rosmarino alla laguna di Sant’Antioco in assoluta sicurezza.

I settori

La scommessa riguarda poi la riqualificazione di via Angioy, di piazza Giorgio Carta a Cortoghiana, di via Monteponi a Bacu Abis, dell’ex tribunale (interventi finalizzati anche a ospitare la Polizia municipale), le ex sedi circoscrizionali di Cortoghiana e Bacu Abis. Ed ancora: è giunta pure l’ora dell’allargamentro (affinché possano transitarci pure pedoni e bici) del ponte di via Mazzini fra il campo sportivo Santa Barbara e il nuovo parco in realizzazione in questi giorni, più un nuovo pacchetto di ripristino del manto stradale in via Gramsci, Nuoro, Brigata Sassari, Bressan, Santa Barbara, Tallarita, Perticara, Gobetti, Romagna, Lazio.

I cimiteri

Questione cimiteri, la scelta è stata quasi obbligata: «Continua l’emergenza loculi – precisa l’assessore – e abbiamo dato priorità a questa esigenza». Nel cimitero nuovo di Medadeddu ne verranno costruiti 90 più tre campi di inumazione, in quello di Cortoghiana 114 più opere di contrasto al degrado. Con 400 mila euro di cui il Comune già dispone a prescindere dall’esito dei bandi, si interverrà nel viale centrale del cimitero che da decenni è in condizioni oscene. Assalto ai bandi anche per le barriere architettoniche in città, Bacu Abis e Cortoghiana, con posa di centraline sonore, percorsi riservati e adeguamento dei marciapiedi.

