Castiadas.
23 novembre 2025 alle 00:40

Una pista ciclabile da 7,6 milioni 

I primi interventi nelle borgate di San Pietro e Olia Speciosa 

Prima la borgata di San Pietro e quella di Olia Speciosa, poi tutte le altre (Camisa, Annunziata, Castiadas Centrale). È il progetto da 7,6 milioni di euro che consentirà di collegare le cinque borgate di Castiadas fra loro (e, dunque, anche con il mare) tramite una pista ciclabile di trenta chilometri. I primi quattro chilometri saranno ultimati entro la prossima estate: due (o poco più) tra San Pietro e la spiaggia e altri due all’interno di Olia Speciosa. «Abbiamo già a disposizione – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – circa tre milioni di euro. L’ultimo finanziamento pari a 950mila euro è arrivato pochi giorni fa direttamente dalla Regione e ci consentirà di realizzare la pista a Olia Speciosa. Avevamo già in bilancio i fondi per San Pietro. Entrambe le piste saranno pronte per il 2026. Per collegare l’intero territorio abbiamo bisogno di altri cinque milioni di euro, contiamo di ottenerli a breve partecipando a dei bandi ma anche attingendo a fondi del bilancio comunale».

La scelta

Castiadas, insomma, si appresta a diventare uno dei pochi Comuni completamente serviti dalle piste ciclabili e pedonali. Il progetto è suddiviso in tre parti: un primo intervento (anche se potrebbe essere il secondo o il terzo in ordine di tempo, dipenderà dalla disponibilità dei fondi) «consentirà il collegamento della borgata storica di Castiadas Centro, sede della ex struttura carceraria, e la borgata marina di San Pietro, per poi congiungersi al percorso ciclabile regionale nel tratto Villaputzu-Villasimius» programmato dalla Regione. Un secondo intervento collegherà le borgate storiche di Annunziata, Camisa e Olia Speciosa e un terzo la borgata centro residenziale e di servizi di Olia speciosa con la borgata storica di Castiadas Centro.

I lavori

I primi tratti della pista, in ogni caso, saranno realizzati a San Pietro (lavori già avviati, sono compresi anche i marciapiedi) e Olia Speciosa, la borgata con i servizi principali: «Sarà un percorso – dice ancora Murgioni – che favorirà gli spostamenti a piedi e in bicicletta collegando in modo sicuro scuole, servizi, aree verdi e spazi pubblici». Ma c’è anche un aspetto prettamente turistico: «Le piste ciclabili - conclude il primo cittadino – consentiranno di attraversare il nostro territorio all’insegna della spiritualità e della natura. Di percorrere, cioè, le vie del gusto e del vino che abbiamo già progettato e anche le vie delle cinque chiese. Il turista potrà visitare i luoghi di culto e, allo stesso tempo, godere della bellezza dei vigneti, degli oliveti o degli agrumeti di Castiadas e magari degustare i nostri prodotti».

