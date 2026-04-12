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Carbonia.
13 aprile 2026 alle 00:36

Una piscina “forzata” sotto il pavimento in via Suor Anna Lucia 

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In casa hanno una piscina ma è indesiderata: serve solo ad alimentare l’umidità e la presenza di insetti. Nel rione di via Suor Anna Lucia circa quindici famiglie si sono accorte che una scelta edificatoria delle imprese sta generando esclusivamente disagi. Sotto il piano terra degli edifici a due piani, è stato lasciato un vuoto tecnico, cioè una sorta di enorme scantinato (40-45 metri quadrati), inabitabile perché l’altezza massimo è poco più di un metro (in alcune anche meno), per lo più inaccessibile perché collegato all’esterno da feritoie strette. Con le forti piogge recenti, questi ambienti interrati si sono trasformati in piscine sotto casa di cui le famiglie avrebbero fatto volentieri a meno. Un di sastro, di cui pagano le conseguenze i residenti: «L’umidità di risalita – racconta Pierluigi Frau – è evidente, in assenza di pompe sommerse comprendiamo che le soluzioni alternative sono costose ma intanto questo allagamento sotto casa ci sta procurando danni». Oscar Fois fa a sua volta notare «sia l’umidità crescente che la presenza di insetti: chiediamo ad Area di spiegarci come possiamo risolvere». La segnalazione è giunta anche all’amministratore unico di Area Matteo Sestu: «I vuoti tecnici servono proprio a limitare l’umidità di risalita ma con le grosse piogge la zona è stata soggetta ad allagamenti, comunque faremo dei sopralluoghi e valuteremo il da farsi». Il problema riguarda le prime sedici abitazioni edificate a partire dal 2006 nell'ambito di un vecchio programma nazionale "Ventimila case", destinato non a canoni popolari ma a canoni concordati, quindi in parte con possibilità di riscatto dopo un certo periodo.

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