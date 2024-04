Una pioggia di soldi per Kiev, Israele e anche Taiwan 

Washington. Con una maggioranza bipartisan, la Camera Usa approva dopo un imbarazzante stallo di mesi i disegni di legge sugli aiuti a Kiev, Israele e Taiwan per un totale di 95 miliardi di dollari, insieme ad altre misure che spaziano dal bando di TikTok all'uso degli asset russi congelati fino all'immigrazione.

Un via libera tanto agognato per Volodymr Zelensky che gioisce«"per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta. La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l'America contribuirà a proteggerl». Plauso anche dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, secondo cui il nuovo pacchetto «ci rende tutti più sicuri, in Europa e in Nord America» mentre il Cremlino afferma che il pacchetto di aiuti «ucciderà ancora più ucraini a causa del regime di Kiev».

Il voto arriva sull'onda dell'escalation del conflitto in Ucraina e delle sempre maggiori difficoltà al fronte di Kiev. Anche ieri ci sono stati attacchi e vittime su entrambi i fronti. Così come alte sono le tensioni in Medio Oriente, dopo il duello diretto tra Israele e Iran. Sviluppi che hanno indotto lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson a sfidare il rischio di essere sfiduciato dalla fronda trumpiana, contraria ai fondi per Kiev, e a portare in aula il maxi pacchetto di aiuti esteri già approvato dal Senato due mesi fa ma scorporandolo in quattro distinti progetti di legge. Una mossa - sostenuta anche dalla Casa Bianca - per consentire a tutti di esprimere il proprio dissenso (i repubblicani sugli aiuti all'Ucraina, i progressisti su quelli a Israele) ma incassando il risultato con maggioranze bipartisan garantite dall'appoggio determinante dei democratici. Come nel test sul voto procedurale, finito 316 a 94, con 165 dem a favore, un numero superiore ai 151 repubblicani.

