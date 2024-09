Una pioggia di calcinacci sulla strada  

Preoccupazione a Sestu nel pieno centro e in particolare nella trafficata via Cagliari quando dalla tettoia di una palazzina sono cadute alcune tegole finendo proprio sul marciapiede. Il fatto si è verificato mercoledì mattina quando fortunatamente non passava nessuno.

La palazzina è abitata da privati, e nel giro di qualche ora sono state rimosse le macerie. Tra i vicini, qualcuno ha espresso comunque un po’ di timore per il pericolo scampato. Sebbene Sestu viva una situazione migliore di tante cittadine sarde, anche qui ci sono edifici da cui cade qualche pezzo o pericolanti. Mesi fa fu notata per esempio una casa che era sul punto di crollare vicino alla chiesa di San Gemiliano, messa in sicurezza grazie al Comune e all’aiuto dei proprietari. «È necessario mantenere l’attenzione», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «e segnalare eventualmente la situazione a Polizia Locale e Vigili del Fuoco».

