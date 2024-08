Una pila di cartone ha salvato il migrante caduto 

Si è salvato per miracolo atterrando su una pila di scatole di cartone ammassate al piano terra del capannone di via Newton.

Il giovane nigeriano ferito dopo il crollo del tetto del fabbricato su cui era salito, è finito sul materiale che ne ha attutito la caduta nel vuoto nonostante il volo di nove metri. Per lui la prognosi resta riservata, ma non correrebbe per fortuna pericolo di vita. I medici del Brotzu lo hanno subito ricoverato in osservazione, dove viene curato per fratture e traumi interni.Intanto i carabinieri di Selargius e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, attendono l’opportunità di interrogare l’extracomunitario per capire meglio quanto accaduto. Il giovane sarebbe salito sul tetto del capannone non accorgendosi della presenza di una zona a rischio, fatta di materiale flessibile che ha ceduto sotto il suo peso: così è caduto finendo tra scatole di cartone e qualche mobile.

A lanciare l’allarme sono stati altri migranti ospitati nello stesso capannone. Poi l’arrivo di una ambulanza e dei carabinieri. Per il momento sono state raccolte diverse testimonianze, ma per la chiusura delle indagini, gli inquirenti attendono la possibilità di interrogare la vittima.

