Una pietra d’inciampo per Franco Cristiani 

Momenti di riflessione e commozione ieri in piazza Municipio quando, alla presenza di alcuni rappresentanti della Giunta e dell’Anpi, è stata collocata una pietra d'inciampo, la prima in tutto il Sulcis Iglesiente, in memoria di Franco Cristiani, ventiduenne di Iglesias ucciso dai nazisti. Chiamato alle armi, fu catturato il primo agosto 1944, dopo quasi un anno in cui si erano perse le sue tracce. Fu deportato nel campo di Flossenbürg e morì di stenti il 17 gennaio 1945 nel sottocampo di Hersbruck. Alla cerimonia di posa della pietra, parte del progetto ideato da Gunter Demnig a Colonia nel 1992, erano presenti i familiari del deportato e gli assessori Alberto Cacciarru e Claudia Sanna. «In questa giornata, ciò che è stato più significativo è stata la presenza di tanti studenti - commenta Gabriella Masala, presidente Anpi - sono stati coinvolti in prima persona nel lavoro di ricostruzione della storia personale di Cristiani». (m. l.)

