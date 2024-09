Una piccola barca a vela rischia di affondare a Porto Frailis 

La Harmattan rischiava di affondare, dopo aver imbarcato acqua. A incidere sulla disavventura di una coppia italo-olandese a bordo di una barca a vela il mare increspato dalle onde di scirocco. Il fatto risale a domenica sera. Sulla baia di Porto Frailis era in corso una tempesta. La piccola barca a vela stava transitando al largo. La navigazione è stata resa difficoltosa dalle avverse condizioni del mare e dalle forti raffiche di vento che hanno provocato danni all’albero. Così i due occupanti hanno deciso di mettersi in salvo trovando riparo a riva, anche perché la barca si stava riempendo d’acqua. Quando sono arrivati a riva, utilizzando una cima, hanno ancorato l’albero dell’imbarcazione a un peso morto affogato nell’acqua e si sono allontanati, senza avvisare la Guardia costiera di Arbatax. Sono stati i clienti di un locale ad allertare il personale del Circomare, intervenuto ieri mattina al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia. I militari cercavano i naufraghi che verosimilmente si erano rifugiati in una struttura turistica. Sono stati invitati a rimuovere l’imbarcazione nel più breve tempo possibile. La tenenza di via Tirreno avvierà gli atti dell’evento alla Capitaneria di porto di Cagliari per eventualmente procedere all’apertura di un’inchiesta sommaria. (ro. se.)

