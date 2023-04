Una piazzetta nuova di zecca per il borgo di Sisini 

È il vero cuore del piccolo borgo di Sisini, punto di riferimento e luogo di ritrovo per le persone più anziane che, nella storica piazzetta, sono soliti trascorrere il loro tempo e scambiare due chiacchiere in compagnia. La piazza centrale della frazione a pochi chilometri di distanza da Senorbì è stata rimessa a nuovo dall’amministrazione comunale che, nel piano degli investimenti per le opere pubbliche, non si è limitata agli interventi sulla cittadina ma ha previsto anche diversi lavori di riqualificazione delle aree un po’ più trascurate appartenente alle frazioni Arixi e Sisini. «Abbiamo realizzato un altro degli obiettivi del nostro programma, nel quale hanno sempre avuto il giusto rilievo gli interventi riguardanti le frazioni», sottolinea Sonia Mascia, assessora comunale alla Cultura, residente proprio a Sisini, paesello a metà strada tra il centro abitato di Senorbì e il Comune di Suelli.

Tra questi ci sono anche i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del cimitero dove sono stati realizzati i nuovi loculi e la rampa d’accesso. Il progetto, predisposto dal tecnico comunale Gianfranco Mura, prevede inoltre la realizzazione del basamento per la posa dei loculi e la sistemazione dei marciapiedi interni al cimitero. Si tratta di interventi che prevedono una spesa complessiva di 45.000 euro. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA