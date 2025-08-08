VaiOnline
Iglesias
09 agosto 2025 alle 00:18

Una piazza rimessa a nuovo 

Sono stati consegnati i lavori della nuova piazza Santa Barbara a Nebida. Si tratta di un’opera molto importante per la frazione marina di Iglesias. L’opera è stata finanziata con fondi relativi al Pnrr, per un importo complessivo pari a 1.795,000 euro. L'inaugurazione vera e propria è stata rinviata al prossimo settembre, quando verranno consegnati i lavori di via Cala Domestica. Ma a partire da oggi per tre giorni la nuova piazza Santa Barbara ospiterà la festa patronale.

I residenti e i tanti turisti potranno finalmente fruire di uno degli spazi più importanti del borgo che si affaccia sul golfo del Leone. Sono in programma spettacoli musicali e riti religiosi. Sarà presente anche il vescovo di Iglesias monsignor Mario Farci. La riapertura della piazza è salutata con grande soddisfazione dai residenti.

