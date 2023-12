Una piazza per ridurre l’inquinamento 

Con una nuova pavimentazione all’avanguardia capace di combattere gli effetti dell'inquinamento urbano e gli agenti atmosferici dannosi, piazza Primo Maggio, a San Sperate, si prepara a cambiare volto grazie a un progetto da quasi 45mila euro. Servono solo sole, pioggia e nuovi masselli. I lavori cominceranno nei prossimi tre mesi. L’ultima volta che si era parlato della piazza era lo scorso gennaio, quando non si profilava ancora un progetto così complesso e, spiega il sindaco Fabrizio Madeddu, «capace di dare nuova linfa a uno dei punti chiave della vita giovanile in paese».

Ex area privata

Su piazza Primo Maggio si affacciano l’asilo nido e diverse attività commerciali. A pochi passi si trova il centro diurno, struttura comunale che ospita (temporaneamente) Avis e Sos. È l’unico spiazzo presente in quella zona del paese e non è raro trovarvi giovani che, specie nel pomeriggio, amano passarci il tempo.L’ex sindaca Amalia Schirru raccontava: «Era un’area privata che fu espropriata. Era già vincolata durante la storica amministrazione Ibba. Poi a metà anni ‘80, con la costruzione dell’asilo nido, divenne una vera e propria piazza. Ma già prima vi si organizzavano concertini e serate». Poi nella prima metà degli anni '90 fu realizzato il murale che occupa un intero lato della piazza, ora sfigurato dal tempo ma soprattutto dai vandali. L’ex sindaco Enrico Collu, ora presidente del Consiglio comunale, ricorda: «Avevo ricevuto un premio per un torneo di calcetto su un palco in piazza Primo Maggio. Non c'erano solo eventi per giovanissimi: ricordo la festa dell'Unità, che per una decina di anni ha animato la zona. La piazza ospita il mercatino ogni mercoledì mattina, ma rivederla animata con qualche evento anche serale non sarebbe un male di certo».

Le novità

Ora si pensa al rinnovo: con i 44mila euro provenienti dal fondo Sviluppo e coesione ministeriale, la ristrutturazione apre le porte anche alle moderne tecnologie di contrasto all'inquinamento: “È prevista la fornitura di pavimentazione con caratteristiche di rigenerazione ambientale”, si legge nella relazione del progetto. “Sotto l’azione dei raggi solari, le sostanze con attività fotocatalitica sviluppano un’intensa azione ossidante capace di decomporre alcuni degli inquinanti presenti nell’atmosfera: ossidi di azoto, ossidi di zolfo, benzene e aromi policondensati si trasformano in sostanze inerti e non tossiche”, poi eliminate dall’acqua piovana. “Lo strato attivo dei masselli, quello superficiale, non perde le proprie capacità con il passare del tempo”.

