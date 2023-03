Una piazza per ricordare Chiara 

Ricordi, fiori e tanta commozione per quei 14 anni che non si sono potuti festeggiare come avrebbero meritato. Ieri però il sorriso di Chiara ha rivissuto nei volti dei compagni di scuola e degli insegnanti, nelle tantissime persone che di pomeriggio hanno affollato la chiesa di San Pietro a Silì e in tutti quegli atleti che hanno partecipato al memorial di crossifit. «Credo che mia figlia sia stata una martire, l’ho amata più di tutto e l’amerò per sempre» ripete il papà Piero Carta. E intanto il sindaco Massimiliano Sanna ha avviato l’iter per intitolare la piazzetta della ludoteca di Silì alla ragazzina, uccisa dalla mamma il 18 febbraio scorso.

Il compleanno

Il papà Piero ieri ha incontrato i compagni di scuola della figlia, è stato un modo per continuare a ricordarla e per aiutarsi a vicenda in un momento così difficile. Poi nel pomeriggio il momento di preghiera. «Non posso fare nulla, se non ricordare mia figlia e cercare di onorarla facendo del bene» ha detto al termine della messa . In chiesa in tanti si sono stretti alla famiglia Carta, il parroco don Gianni Maccioni si è soffermato sulle sofferenze della ragazzina accostate a quelle della Via Crucis. «Il ricordo di Chiara illuminerà il cuore del papà, dei familiari e spero anche della mamma» ha ripetuto. In tanti ieri hanno portato fiori e altri piccoli pensieri in cimitero.

Le iniziative

Il sindaco Sanna intanto ha confermato l’intenzione «di intitolare la piazzetta della ludoteca a Chiara – ha detto – sappiamo che in quello spazio ogni sera portava a spasso il suo cagnolino e ci sembra un modo significativo per ricordarla. Abbiamo già presentato l’istanza alla Prefettura, ci auguriamo che quanto prima si possa realizzare». In futuro sono in programma anche altre iniziative, quelle con il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e con la Fidapa; inoltre le sarà intitolato anche l’istituto comprensivo 1 in cui Chiara frequentava la terza media. E ieri grande partecipazione al memorial di crossfit organizzato dalla palestra Shardana in cui Chiara si allenava insieme al papà.