Una piazza per Renzo Tuveri, via libera unanime in Consiglio

C'è una piazza piccola e molto graziosa a Lanusei, sotto via Roma. Conosciuta come piazza del Fico. Questo spazio nel cuore del paese potrebbe prendere presto il nome di Renzo Tuveri. Il consiglio comunale ha recentemente approvato all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo di opposizione Marco Melis per l'intitolazione a nome di questo lanuseino che tanto ha dato alla comunità. In un prossimo futuro ci si può immaginare chi seduto all'ombra di quel fico si chieda chi è stato Renzo Tuveri. «Non un politico, non un generale, non un gendarme - ha detto Melis - Una persona che ha dato tanto, che è stata un esempio per tutti noi. Un esempio di inclusione».

Renzo è scomparso alla soglia di 60 anni il mese scorso, lasciando un grande vuoto attorno a lui. Era affetto da nanismo, una caso molto raro. Solo 31 al mondo dal 1950 al 2010. Nato e cresciuto in tempi dove la "diversità", la disabilità, veniva vissuta spesso dalla società come uno stigma. Invece, ha abbattuto tutte le barriere insieme e grazie alla sua famiglia: è stato un grande esempio di integrazione per la comunità lanuseina. Amava la musica, amava cantare Celentano. Piazza dell'inclusione Renzo Tuveri. L'idea è stata accolta dal sindaco Burchi e da tutti gli amministratori. Ognuno lo ha ricordato con un aneddoto. «Portatore di sorrisi e di gioia di vivere». Il consiglio ha detto sì, ora mancano i passaggi burocratici. Piazza Renzo Tuveri, seminatore di gioia. (f. me.)

