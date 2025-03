Una piazza per non dimenticare Stefania Crobu 

«Aiutatemi, Natalino Curreli mi vuole uccidere». Era il 26 settembre 2001 quando nelle campagne di monte Lisau, a metà strada tra Bacu Abis e Gonnesa, una giovane donna pronunciò queste ultime parole al telefono. Un grido d’aiuto che purtroppo non era bastato a salvarle la vita: Stefania Crobu fu uccisa a sangue freddo dall’uomo che non si rassegnava al suo rifiuto. All’epoca la parola “femminicidio” non veniva ancora utilizzato e il nome di Stefania fu archiviato dopo la condanna a 30 di carcere che il suo assassino sta ancora scontando. Ma a Bacu Abis nessuno, in primis la famiglia della giovane, ha archiviato quel dolore e ora nella frazione di Carbonia è stata lanciata una petizione per dedicare una piazza e Stefania Crobu.

La petizione

«Centinaia di donne ogni anno vengono uccise da mariti, fidanzati, ex partner o uomini che sono stati respinti – dice Sandro Mereu, consigliere comunale che sul tema presenterà una mozione – a Bacu Abis vogliamo che la morte di Stefania sia ricordata come simbolo di una tragedia universale, quale è quella dei femminicidi, sulle quali occorre sempre puntare un faro». La famiglia di Stefania è stata contattata e ha approvato l’iniziativa che farà in modo che il dolore per quella tragedia che ha segnato per sempre la vita dei familiari e di un’intera comunità, non venga mai scordato. Lo scorso anno fu proprio la famiglia Crobu a voler organizzare una sorta di passeggiata, per non dimenticare, nei luoghi in cui la donna fu uccisa quel pomeriggio del 2001.

Il delitto

Il suo assassino, l’operaio Natalino Curreli, si era invaghito di lei ma quel sentimento non veniva ricambiato. Una “colpa” che secondo l’uomo andava lavata col sangue e per questo, sapendo che la donna si sarebbe recata a monte Lisau con i suoi cani, aveva caricato il suo fucile calibro 12 a pallettoni e l’aveva raggiunta. La giovane donna si era accorta della sua presenza, aveva visto il fucile e aveva capito tutto. Con il telefonino aveva chiamato la sua sorella gemella: chiese disperatamente aiuto ma poi Curreli imbracciò il fucile e per lei non ci fu scampo. Qualche giorno dopo l’uomo dopo confessò il delitto e fu richiuso in carcere da dove non è mai uscito in quanto dichiarato colpevole in tutti i gradi di giudizio.

Da oggi sarà possibile aderire alla petizione firmando presso la sede del coordinamento delle associazioni di Bacu Abis e in diverse altri punti che verranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali social di chi sta promuovendo la raccolta firme.

RIPRODUZIONE RISERVATA