Una piazza  per il maestro Mingioni 

Una piazza per “mastru Minzone”. La targa dedicata a Diego Pasquale Mingioni, noto e stimato insegnante nuorese, verrà scoperta venerdì alle 18.45 davanti al piazzale del cimitero, alla presenza dei familiari, del sindaco di Nuoro Andrea Soddu e dei responsabili di Radio Barbagia che tre anni fa presentarono la proposta di intitolazione. Alle 19 nella chiesetta di san Carlo si terrà un convegno per ricordare la sua figura. Interverranno il primo cittadino Andrea Soddu, il direttore dell'Ortobene don Francesco Mariani, l’ex alunno Renato Brotzu e la giornalista Laura Mingioni. Modera Graziano Canu. Seguiranno i canti del Coro di Nuoro.

Per la commemorazione, la scelta del luogo non è stata casuale. Mingioni era legato alla chiesa di Santu Caralu, nel rione di San Pietro, tanto da impegnarsi per l’avvio dei lavori di restauro con l’obiettivo di allestire al suo interno un museo permanente delle opere dello scultore Francesco Ciusa. Il 6 marzo 1986, su sua esplicita richiesta, la curia vescovile di Nuoro rilasciò il nulla osta per inumare nella chiesetta le spoglie dell’artista. Il 5 settembre 1988 l’obiettivo fu raggiunto. Per 18 anni Mingioni è stato consigliere comunale. Fu a lungo collaboratore de L'Ortobene e di Radio Barbagia. Morì a Nuoro il 6 luglio del 2011.

