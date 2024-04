«Una piazza per Gigi Riva» 

A pochi mesi dalla scomparsa di Gigi Riva, diverse sono le iniziative in ricordo dell’ex bandiera del Cagliari da parte dei tifosi. Anche ad Aritzo c’è chi ha pensato di ribattezzare un angolo di “Bau Ponte” come piazza “Gigi Riva”. Promotore dell’iniziativa Ottavio Ana (92 anni): nei giorni scorsi ha affisso nella piazza un cartello colorato con la nuova denominazione. Ana, un passato da dirigente nella società calcistica locale, ha il record di presenze come guardalinee, con oltre 1500 partite fra i dilettanti. Il suo gesto è spontaneo. «Apprezziamo molto il gesto di Ottavio - dice il vicesindaco Gianluca Moro - è un simbolo del paese a cui tutti vogliamo un gran bene. Ragioneremo sicuramente sulle iniziative per ricordare la figura di Gigi Riva, un mito che ha scritto pagine indimenticabili». (g. i. o.)

