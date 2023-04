Una piazza per don Felice Portigliotti 

È stato il parroco di tre generazioni di speciosesi: ora, a don Felice Portigliotti viene intitolata una piazza del paese. Nato a Cagliari nel 1926 e consacrato sacerdote nella cattedrale della sua città nel 1950, durante l’apertura della messa dell’Anno Santo, sei mesi don Felice fu nominato parroco di Goni, dall’allora arcivescovo di Cagliari Paolo Botto; dopo due anni il trasferimento nella parrocchia di San Pietro di Assemini, dove rimarrà fino al 1955 quando, il 23 ottobre, con l’incarico di dirigere la parrocchia dedicata alla Beata Vergine Assunta ebbe inizio la sua missione a Villaspeciosa. Nel paese, che oggi lo ricorda, rimase per 45 lunghi anni, fino al 2000.

«Per la nostra comunità – afferma il sindaco Gianluca Melis – è stato il parroco di tre generazioni. La giunta comunale ha deliberato l’intitolazione di una piazza al sacerdote più longevo del paese: sarà quella che da via Grazia Deledda porta a via Giuseppe Dessì e via Alberto Lamarmora, nei pressi dell’area del campo da padel.

Nella zona verrà posizionato un cartello con un Qr-code che consentirà di collegarsi a un sito internet sul quale verrà ricordata la vita di Don Felice e si illustrerà l’intervento effettuato nell’intera area. (a. cu.)

