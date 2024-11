«Una piazza per difendere i diritti di tutti» 

Da ieri Quartu ha ufficialmente la sua “Piazza dei diritti”. È stato chiamato così lo spazio in viale Colombo all’incrocio con via Paganini dove già negli anni scorsi era stata dipinta una panchina dedicata a Laura Grasso. «Finalmente inauguriamo questa piazza dei diritti fortemente voluta dall’amministrazione», ha detto l’assessora Politiche di Genere e LGBT, Cinzia Carta, «che ha lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani».

Alla cerimonia di inaugurazione ieri mattina erano presenti anche la presidente della commissione Pari opportunità Elisa Usalla che ha sottolineato «l’orgoglio di far parte di un’amministrazione che da subito ha dimostrato attenzione, rispetto e inclusività. Vorrei che questo spazio fosse un simbolo per chi si sente oppresso e discriminato», la presidente della commissione Toponomastica Luisella Deligios, la presidente della commissione cultura della Regione Camilla Soru e il presidente del consiglio regionale Piero Comandini che ha aggiunto: «È importante tenere alta l’attenzione sui diritti, bisogna alimentarli ogni giorno».

La cerimonia è proseguita con il contributo dell’Associazione Sarda Queer APS e di UniCa LGBT, che con il patrocinio del Comune di Quartu e del presidente del Consiglio regionale hanno promosso l’iniziativa “Insieme per l’inclusione contro la violenza”, con l’inaugurazione di altre quattro panchine colorate: una rossa contro la violenza sulle donne, una blu per i diritti dei bambini, una colorata per la comunità trans e no binario e una per la comunità intersessuale.

