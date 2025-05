Una piazza per 1.500: «Nella sanità privata contratti troppo vecchi»  

I contratti «fermi da troppi anni», i carichi di lavoro «insostenibili», la formazione del personale «scarsa o assente». I sindacati la disegnano così la sanità privata sarda. Quella che sotto l’ombrello di Aiop e Aris fa il paio con case di cura e Rsa. Che poi: nulla di diverso rispetto al quadro nazionale. Da nord a sud. E infatti il 22 maggio tutti insieme incrociano le braccia. Lo sciopero è unitario, indetto dai confederali di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl.

I numeri

Nell’Isola sono mille e cinquecento le buste paga che ruotano intorno ai contratti Aiop e Aris, la ragione della mobilitazione. La prima sigla sta per Associazione italiana ospedalità privata e raccoglie in gran parte le cliniche convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; l’altro acronimo indica l’Associazione religiosa istituti socio-sanitari e fa riferimento soprattutto alle Rsa. «Parliamo di contratti che attendono il rinnovo rispettivamente da sei e da tredici anni», è scritto nelle locandine che accompagnano la mobilitazione di giovedì.

Il ritrovo

A Cagliari la chiamata per i lavoratori è fissate alle 9, nella piazzetta Mercede Mundula, a Castello. «Rivendichiamo – dice Guido Sarritzu, di Uil Fpl – il riconoscimento dei diritti contrattuali e adeguate condizioni di lavoro in un comparto, quello dello sanità privata accreditata, che incide sulla spesa complessiva regionale per il 3%, ma copre il 15% delle prestazioni erogate in tutta l’Isola». Per i sindacati già questa è una sproporzione da correggere. Anche perché il settore non raccoglie solo gli occupati diretti, «ma con l’indotto si arriva a quattromila buste paga».

Le ragioni

Sarritzu ha preparato lo sciopero insieme ai colleghi dei confederali, Alessandro Floris e Daniela Carta, rispettivamente segretari territoriali di Fp Cisl e Fp Cgil. Anche perché «non sono accettabili – prosegue il rappresentante della Uil Fpl – le differenze retributive rispetto al pubblico. A parità di mansioni, i lavoratori della sanità privata percepiscono anche il 30% in meno, per via di sperequazioni evidenti su indennità, straordinari e tredicesime». Non solo: «Su progressioni di carriera, livelli retributivi e permessi nel privato si applicano in modo parziale le norme del contratto nazionale».

Oltre gli stipendi

Tuttavia non è solo una questione di stipendi quella che sta portando in piazza i lavoratori di cliniche e Rsa. «Bisogna intervenire anche sui turni e i carichi di lavori – sottolinea Floris -. Ci sono infermieri, oss e tecnici che lavorano con orari troppo frammentati, hanno difficoltà a fruire delle ferie, hanno hanno recuperi o riposi settimanali regolati, specie nelle strutture che operano con personale ridotto durante tutte le ventiquattro ore». Altra nodo è «la formazione continua, inesistente o a carico del lavoratore stesso, in contrasto con quanto previsto dai contratti e dalle normative regionali sull’accreditamento», dicono ancora i due segretari. Non meno centrale «l’assenza di welfare aziendale e benefit», tutte rivendicazioni che entrano nella mobilitazione. «Si aggiunga che in molte strutture private è difficile esercitare pienamente il diritto alla rappresentanza sindacale – è la denuncia dei confederali -: si registrano ostacoli nella costituzione delle Rsu e mancanza di relazioni strutturate tra proprietà e parti sociali».

Posizioni diversi

Andrea Pirastu, presidente regionale dell’Aiop che rappresenta le cliniche e quindi i datori di lavoro, dice: «La mobilitazione è legata soprattutto al rinnovo dei contratti. Ma si tratta di una vertenza nazionale, su cui l’Associazione sarda non ha competenza». Quanto a turni e stipendi bassi, «non so a cosa si riferiscano i sindacati nello specifico – è la chiosa -: all’Aiop risulta che tutte le strutture applichino correttamente i contratti». Pirastu non si lamenta nemmeno sui tetti di spesa per le cliniche. «Sono state ritoccate a novembre con una delibera di Giunta e adesso abbiamo cominciato le interlocuzioni per un nuovo aggiornamento, come previsto nella nuova Finanziaria. Abbiamo firmato un accordo lo scorso 6 maggio». È chiaro che sono due partite distinte quelle che stanno giocando i lavoratori da una parte e i proprietari delle strutture private dall’altra. «Auspichiamo – concludono Sarritzu e Floris – l'avvio di una nuova stagione di confronto che veda su tutto i rinnovi contrattuali, ma anche migliori condizioni retributive e di lavoro per gli operatori. Grazie alla loro abnegazione, professionalità e responsabilità permettono alle cliniche e alle Rsa di continuare ad erogare prestazioni di qualità».

