Una piazza nel ricordo di Matteo 

“Fedele al suo compito, servì generosamente l’Italia immolando la sua giovane esistenza”. Sono le parole che si leggono nella targa in bella mostra a Solarussa nella piazza di Coa ‘e Forru intitolata al caporalmaggiore della Folgore Matteo Mureddu, morto a 26 anni in un attentato in Afghanistan, nel settembre del 2009. Alla cerimonia di intitolazione tantissimi cittadini. Non sono mancati tutti gli amici d’infanzia di Matteo che hanno partecipato all’organizzazione della serata. In prima fila, con gli occhi pieni di lacrime, papà Augusto e mamma Greca. Ma anche il fratello Stefano e la sorella Cinzia. Impossibile dimenticare quel tragico giorno in cui il giovane Matteo perse la vita con altri cinque commilitoni durante una missione di pace. «L’auspicio è che l’intitolazione della piazza - commenta il sindaco Mario Tendas - contribuisca a mantenere vivo il ricordo del caro Matteo». La piazza è quella dove Matteo ha trascorso la sua infanzia. (s.p. )

