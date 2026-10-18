Una piazza intitolata a Jennifer Mameli 

Il Comune di Villaspeciosa, nell’ultima riunione di Consiglio, ha deliberato all’unanimità di intitolare il nuovo parco di via Bruxelles a Jennifer Mameli, giovane concittadina scomparsa lo scorso settembre a causa di una lunga malattia. Il parco, ancora in cantiere, verrà definitivamente completato entro qualche mese. L’intitolazione di uno spazio della comunità, proposta e approvata dal Consiglio comunale, è stata decisa e sostenuta «per ricordare la tenacia e la forza di volontà con cui lei ha affrontato la vita sin dalla nascita». Jennifer Mameli ha saputo distinguersi, con determinazione e caparbietà, davanti alle difficoltà del proprio percorso, dimostrando una forza interiore che ha saputo andare oltre la sofferenza. «Ha vissuto la sua battaglia con dignità e speranza, capace sempre di trasmettere serenità e coraggio», afferma il sindaco Gianluca Melis. «La piazza, che sarà a lei dedicata, rappresenterà non soltanto un ricordo della sua persona, ma anche un messaggio rivolto alle future generazioni, affinché», sottolinea, «il suo esempio di coraggio e amore per la vita, possa continuare a ispirare tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA