Una piazza in ricordo di Miscali 

A dieci anni dal devastante incendio in cui perse la vita l’allevatore Ubaldo Miscali, il Consiglio comunale ha voluto ricordare quei tragici fatti con un documento proposto dall’assessora Paola Flore. L’idea è di intitolare una via, una piazza o una struttura comunale all’allevatore che, ferito nel tentativo di mettere in slavo il bestiame, morì dopo giorni d’agonia. «Verso le 12 del 7 agosto 2013, un vasto incendio aveva colpito le campagne di Ghilarza, devastando e mandando in cenere l’80 per cento del territorio e lambendo anche alcune case situate nelle periferie- ha ricordato l’assessora – L’incendio doloso ha distrutto circa 44 chilometri quadrati di territorio, su un totale di 55. I danni alle campagne e alle aziende sono stati incalcolabili ma il danno maggiore è stata la perdita di una vita umana». L’assemblea ha ricordato «Miscali che con coraggio non ha esitato a buttarsi in mezzo alle fiamme pur di salvare il suoi animali. Vittima di una mano assassina e del lavoro. Ubaldo è stato un esempio di attaccamento alla professione di allevatore, dedito ai quei sacrifici che un lavoratore della campagna affronta quotidianamente». In Consiglio è stato ribadito che, nonostante lo stato di calamità, nessuna risposta è arrivata dalle istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA