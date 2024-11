Una piazza e una statua per Gigi Riva 

Una piazza, una statua e i treni speciali per celebrare il mito. L’amministrazione comunale di Mandas, in occasione della ricorrenza dell’80° compleanno di Gigi Riva, ha dedicato un’intera piazza al mitico bomber del Cagliari e della Nazionale Italiana. Ieri mattina, alla presenza delle scolaresche e delle autorità civili del paese, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della Piazza Gigi Riva e della statua di Rombo di tuono realizzata dall’artista locale Mario Matta.

L’emozione

È stata una giornata all’insegna del ricordo e della celebrazione di un uomo che, non solo per le abilità in campo ma anche per le indubbie qualità umane e per il suo attaccamento all’Isola che lo ha adottato giovanissimo, è stato un simbolo di un'epoca d'oro per il Cagliari, portando il club a conquistare il suo primo scudetto nel 1970. «La sua figura non è solo quella di un grande calciatore, ma di un leader che ha ispirato generazioni di calciatori e tifosi», ha detto il sindaco Umberto Oppus, appena prima di scoprire la grande statua di Rombo di tuono allestita nel centro della piazza, alla presenza dei figli del campionissimo, Nicola e Mauro Riva, e di una delegazione di ex rossoblu.

Il legame

Due le circostanze che valgono come testimonianza dell’attaccamento della comunità (con il vulcanico primo cittadino a dare in qualche modo l’esempio) all’eroe dello Scudetto 1969/70: Gigi Riva, insieme ai compagni della squadra del Tricolore e al capo della tifoseria rossoblù Mario Sardara, “Marius”, era cittadino onorario di Mandas; lo stesso sindaco Oppus, insieme al giornalista Mario Fadda, è l’autore di un libro sulla storia e le gesta calcistiche di Riva. «Tutte le nostre iniziative - sostiene il primo cittadino - vogliono dare il giusto tributo a un grande personaggio, un amico per tanti, un campione unanimemente riconosciuto a livello nazionale e internazionale che in Sardegna ha acquisito lo status di leggenda».

La cerimonia

La giornata è iniziata con l’arrivo nella stazione Lawrence del treno di Gigi Riva allestito per l’occasione da Arst; poi c’è stata l’accoglienza degli ospiti in Comune (il palazzo municipale da alcuni giorni è illuminato di rossoblu) e l’afflusso delle scolaresche tra la piazza Deledda e la piazza Gigi Riva per il simbolico taglio del nastro per la doppia cerimonia di inaugurazione. «Ambasciatore della Sardegna in Italia e nel mondo, portatore dei valori sani e nobili dello sport, Riva è stato e sarà sempre un esempio positivo per le nuove generazioni, per questo motivo abbiamo deciso di rendergli il giusto omaggio con l’intitolazione della piazza impreziosita da una splendida statua in suo onore», ha detto il vicesindaco e assessore allo Sport, Umberto Deidda.

RIPRODUZIONE RISERVATA