Una piazza dedicata alla Costituzione e alla Resistenza 

Sarà una piazza ad ospitare le targhe commemorative delle associazioni che si riconoscono nei valori della Resistenza e della Costituzione. La piazza è ubicata tra le vie Serpeddì e Costituzione. «Il nostro obiettivo era quello di indicare un sito istituzionale per la custodia dei valori della Resistenza - ha detto il sindaco Tarcisio Anedda - la delibera è stata già approvata. Non solo, ma ha avuto anche il parere favorevole della prefettura. Non ci sono quindi ostacoli: presto la stessa piazza sarà sistemata e sarà subito intitolata, pronta a trasmettere i valori della Costituzione».

Proprio lo scorso 22 aprile, il gruppo “25 aprile”, durante un convegno, ha presentato la targa lapidea al partigiano Lillino Monni, in occasione della celebrazione della Festa della Liberazione. Nell’occasione era stato nuovamente sollecitato il Comune a indicare un sito istituzionale di forte impatto pubblico dove poter sistemare la targa. Una analoga richiesta era stata avanzata anche nel 2022. Ora, la targa è stata donata alla locale sezione dell’Anpi che ha nuovamente avanzato al sindaco la richiesta di una sistemazione in un sito adeguato.

Ora arriva l’annuncio da parte del sindaco. Il sito è stato individuato in una piazza che necessita forse solo di qualche ritocco, prima di diventare ufficialmente la piazza della Resistenza e della Costituzione. (r. s.)

