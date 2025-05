Una piazza davanti all’ex carcere 

Via libera al progetto esecutivo da 600mila euro (finanziamento regionale) per riqualificare la piazza e tutta l’area di fronte alle ex carceri di Castiadas e per rendere «più scenografica e di impatto la sistemazione del verde, con ulteriori specie vegetali che andranno ad integrare quelle già presenti».

Numerosi gli interventi previsti: riqualificazione architettonica della piazza con nuove pavimentazioni e arredo urbano di qualità, completamento della riqualificazione agronomica e realizzazione di stalli di sosta.

«Tra le altre cose – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – ci saranno dei servizi adeguati per i numerosi turisti che durante la stagione estiva frequentano l’area». In programma anche la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, sistemi di videosorveglianza e infopoint. Un intervento, insomma, che si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un vero e proprio borgo antico nella zona dell’ex colonia penale, a Castiadas Centro. (g. a.)

