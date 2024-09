Una piazza, cinquanta batterie 

La grande piazza Caduti sul Lavoro, al centro della cittadina, per una serata si è trasformata in un gigantesco palcoscenico. Al ritmo di cinquanta batterie è stata proposta una particolare manifestazione musicale. La festa ha richiamato appassionati e curiosi da tutta l'isola, perfino dalla Maddalena, dal cagliaritano, da Alghero, dal nuorese, dall'oristanese, Olbia e dall'Ogliastra. Oltre cinquanta percussionisti, con i loro chiassosi strumenti per quattro ore, hanno dato vita al grande concerto, organizzato dal gruppo culturale Batteras Beat Marghine e il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Nuova stagione

Essenziale il supporto dell'associazione Centro commerciale naturale, che conclude così le manifestazioni estive "S'Istiu in Carrela", per aprire quelle autunnali e invernali, feste di fine anno comprese. Quella di domenica è una manifestazione voluta per promuovere, a ritmo musicale, la cittadina, il territorio e le attività commerciali. Si è quindi inaugurata una stagione che proietta il capoluogo del Marghine in una dimensione nuova. Vuole coinvolgere i giovani, ma anche i nostalgici degli anni settanta, quando Macomer era punto di riferimento industriale e commerciale e dove sono passati i grandi gruppi musicali della scena nazionale.

Tutti insieme

In piazza questa volta i batteristi. Diversi professionisti, ma anche giovani donne e anche alcuni bambini. Tra gli spettatori anche personaggi della musica degli anni settanta, tra cui il cantante e chitarrista Jose Mattana: «Vedere tanti bambini e giovani esibirsi, assieme agli adulti, in questa particolare performance musicale, è come un messaggio di pace che fa bene a tutti, indistintamente. Un ottimo metodo per promuovere il territorio». La piazza come un grande auditorium, con gli artisti che hanno proposto una grande performance musicale, con i grandi classici italiani, stranieri e con brani della tradizione isolana. Alla manifestazione è intervenuta anche la cantante folk Cecilia Concas. «A Macomer ho potuto vivere una esperienza entusiasmante – dice la cantante – l'incontro con tanti talentuosi batteristi è stato fantastico». Il direttore artistico della manifestazione, Fabrizio Murgia: «Incredibile come la musica possa unire le persone, mettendo insieme attempati musicisti, con giovani e anche bambini. Il suono, il tempo da scandire ancora una volta è stato il collante dello star bene e del divertimento e può diventare concretamente la via dello sviluppo economico di questa cittadina». Dello stesso avviso il chitarrista Emilio Chelo: «Una esperienza affascinante, da riproporre, anche con altri strumenti musicali».

