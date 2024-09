Una piattaforma tecnologica per rivoluzionare la filiera ovina 

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna lancia il terzo bando a cascata del progetto “APPàre”. Finanziato dal Pnrr attraverso il programma regionale e.INS, lo Spoke 03 APPàre punta a rivoluzionare la filiera ovina in Sardegna grazie all'adozione di tecnologie digitali e all'analisi dei big data. Il progetto è attuato in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, Abinsula e il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni (Cnit). Il bando sarà aperto sino al 19 ottobre. Con una dotazione finanziaria 2.668.440,90 euro consentirà alle aziende del comparto ovino di migliorare, grazie all’innovazione digitale, la propria competitività e redditività. L’obiettivo è fornire un supporto concreto e operativo alle aziende, tramite una piattaforma che faciliti i processi decisionali e la crescita del settore.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) che operano nel settore zootecnico, specializzate nella produzione o nella trasformazione di latte ovino. Queste imprese hanno la possibilità di partecipare singolarmente o di collaborare con altre realtà aziendali, creando sinergie e progetti congiunti. Anche le grandi imprese possono accedere ai finanziamenti, a patto che presentino la loro candidatura in collaborazione con almeno una Mpmi. È importante sottolineare che le GI possono sostenere finanziariamente fino al 70% del costo totale della proposta progettuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA