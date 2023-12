Una piattaforma per “Il piano del cibo” 

Una piattaforma digitale per raccogliere suggerimenti e indicazioni per lo sviluppo del progetto “Smartfood”, nato nell’ambito del Piano Strategico metropolitano con l’intento di programmare e attuare politiche che promuovano un sistema alimentare più sostenibile in tutto il territorio. È attiva su “Partecipa” la consultazione che ha come oggetto il Piano del Cibo della Città Metropolitana di Cagliari. La consultazione sarà accessibile sino al 21 gennaio dell’anno prossimo. In particolare, il Piano del Cibo intende incentivare le produzioni locali di qualità, la diffusione di una cultura condivisa sui prodotti del territorio, un’alimentazione sana e sostenibile, la lotta allo spreco alimentare e l’attivazione di processi innovativi di economia circolare. Alla consultazione possono partecipare tutti i portatori di interesse rilevanti dell’area metropolitana che a vario titolo lavorano nella filiera agroalimentare, enti pubblici e privati, associazioni, studenti e cittadini.

«Il cibo è un potente fattore di cambiamento, sia a livello ambientale che sociale, e giocherà un ruolo crescente nelle politiche pubbliche. Raggiungere un sistema alimentare sostenibile è una delle principali sfide da affrontare e vogliamo farlo con il contributo di tutti attraverso la consultazione pubblica», spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca”.

RIPRODUZIONE RISERVATA