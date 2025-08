Una pianta d’ulivo per ricordare il carabiniere eroe 

Un ulivo verde e rigoglioso. La nuova pianta da alcuni giorni domina nel giardino dell’hospice, fra i rami si intravede un cartoncino a forma di cuore con la scritta «nonno ti voglio bene». È l’ultimo e simbolico abbraccio dei familiari a Francesco Ruggiu, il luogotenente dei carabinieri mancato quattro mesi fa a 62 anni a causa di un male incurabile. Nei giorni scorsi la moglie Paola e i figli hanno voluto mettere a dimora l’ulivo, acquistata con le numerose donazioni ricevute, proprio nel giardino della struttura che accoglie i malati negli ultimi giorni di vita. «Un gesto significativo – ha detto padre Enrico, il cappellano dell’hospice – l’ulivo è segno di prosperità e forza. L’augurio è che Francesco continui nella luce e accompagni i familiari nella speranza di riabbracciarlo». Il sacerdote ha ricordato la figura di un marito, di un padre e di un nonno sempre presente e di un militare esperto e con grande senso del dovere come dimostra anche uno degli ultimi suoi interventi nonostante fosse in pensione da qualche tempo: un anno fa era riuscito a bloccare un malvivente armato durante una rapina in banca. Francesco Ruggiu era così, sempre operativo e al servizio del prossimo. Adesso a ricordare la sua figura, c’è anche una pianta simbolo di speranza e forza. ( v.p. )

