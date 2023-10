Una petizione popolare  per la strada di Suludas 

Cento residenti hanno aderito a una petizione popolare per richiedere l’adeguamento dello stradello che collega le campagne di Suludas alla provinciale 27. Sostengono che il tratto, percorso da allevatori, allevatori e abitanti della zona, sia impraticabile e che il Comune non abbia preso in considerazione le rimostranze protocollate lo scorso maggio. «La strada - chiarisce il sindaco di Arzana, Angelo Stochino - è del Comune di Villagrande e dunque per noi è illegittimo intervenire. Nei 200 metri di nostra competenza ci adopereremo quanto prima per la sistemazione. Ma sulla viabilità convocheremo un Consiglio ad hoc. Sentirò anche il sindaco di Villagrande Seoni, competente per gli altri 700 metri». (ro. se.)

