Una petizione per sistemare i dossi in centro 

Una raccolta di firme per chiedere la sistemazione dei dossi. A promuoverla sono i residenti del secondo tratto di via Porcu, dopo il Comune, in direzione via San Francesco. La strada ogni giorno è percorsa ad alta velocità dalle auto, con il rischio che i pedoni vengano investiti. un viavai continuo sia di giorno che di notte», dice Tonio Virdis 64 anni. «Per questo vogliamo che siano messi i dossi. Si spera che così capiscano che devono rallentare. È sempre la stessa storia: prima o poi metteranno sotto qualcuno».Il problema è lo stesso anche di altre strade della città, come la vicina via Garibaldi. Qui all’ingresso ci sono due cartelli: uno che indica il limite di velocità a trenta chilometri orari, uno che vieta l’accesso ai mezzi pesanti. Peccato che invece si corra a velocità più elevate che i camion passino a tutte le ore tanto che hanno creato danni anche ai balconi delle abitazioni, come successo peraltro anche in altre strade come via Eleonora d’Arborea. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA