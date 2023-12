Una petizione per salvare il liceo Asproni 

Dopo l’iniziativa dei docenti, che annunciano clamorose proteste, si mobilitano gli studenti che chiedono a gran voce di salvaguardare l’autonomia di un’istituzione storica come il liceo classico Asproni, destinata all’accorpamento con il liceo pedagogico Satta dal piano del dimensionato scolastico provinciale. Dopo un’assemblea ieri mattina è partita una petizione online, con lo slogan “Salviamo il liceo Asproni”, che ha già raccolto oltre 1300 firme. Una pioggia di adesioni da tutto il territorio. Obiettivo è arrivare a 1500 in difesa di una scuola che ha 160 anni di vita e ha formato generazioni di giovani, compresi personaggi di rilievo.

Gli studenti per domani mattina annunciano un sit-in davanti al palazzo della Provincia. «Perdere l’autonomia non è un’operazione indolore. È come perdere l’identità e cambiare nome. Per questo ci sentiamo di manifestare pubblicamente il nostro dissenso e di chiedere alle autorità competenti un impegno diretto e concreto per scongiurare un dimensionamento basato solo su calcoli matematici e proporzioni numeriche. È un’operazione che ci spaventa molto», spiegano gli studenti. E poi: «È doveroso dare un segnale per un’istituzione scolastica che è un monumento anche identitario della città». (f. le.)

