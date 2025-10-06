Una petizione per dire no all’antenna 

Non è stata ancora rimossa l’antenna della telefonia mobile che nei mesi scorsi era stata montata in tempi record all’ingresso del parco di Molentargius, nel lungosaline in viale Colombo. Dopo le proteste dei residenti era stato assicurato che si trattava soltanto di un’installazione provvisoria che entro settembre l’antenna sarebbe stata portata via, invece è arrivato ottobre e niente è cambiato. Erano stati proprio gli abitanti della zona a denunciare la questione e a raccogliere le firme da allegare a una petizione, per via del repentino montaggio del colosso della telefonia nel terreno privato gestito dal Cus Cagliari. Perché di punto in bianco la vista dai loro balconi si era trasformata da vista mare a vista antenna che supera l’altezza dei cinque piani.

Nella petizione si evidenziava «Come sia stato possibile permettere la sistemazione di un’antenna che raggiunge questa altezza, tra l’altro in una zona protetta, davanti ai fenicotteri e alle altre specie che popolano il parco». Riteniamo, avevano aggiunto, «che seppur provvisorio si tratti di un intervento che non ha alcun carattere di urgenza e non è chiaro che siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla legge». Da qui le rassicurazioni su un imminente smontaggio del colosso della telefonia ma «A tutt’oggi ancora niente è cambiato. Settembre è passato e l’antenna è sempre lì». (g. da.)

