Una pesa pubblica per le aziende nella zona industriale del paese 

Nel territorio di Villamassargia, probabilmente all’interno della zona artigianale, verrà realizzata una pesa pubblica a servizio delle attività produttive del paese, finora costrette a compiere lunghi tragitti per poter pesare le loro produzioni o a rivolgersi a chi è in possesso di pese private.

Il progetto, presentato sotto forma di mozione in consiglio comunale dal consigliere di minoranza Fabio Secci, ha ricevuto, un po’ a sorpresa, un’approvazione unanime. Il perché si spiega probabilmente con il fatto che Fabio Secci faceva inizialmente parte della maggioranza e quello della pesa pubblica era un suo pallino fin dai tempi della campagna elettorale, dunque un progetto condiviso fin dall’inizio dalla lista “Il paese che vorrei”. Il consigliere, con un pizzico di polemica, non manca di ricordarlo: «Era un punto programmatico e iI rispetto del programma elettorale dovrebbe essere doveroso». Entrando nello specifico, la pesa pubblica sarebbe una struttura lunga circa 13 metri da disporre in un terreno di qualche centinaio di metri: «È un sistema comunale di pesata pubblica delle merci sfuse, un servizio che manca del tutto nel nostro territorio e che potrebbe trovar sede nella zona artigianale al costo di poco meno di 100 mila euro». La struttura fornirebbe un gran supporto alle attività produttive: «Funzionerebbe in automatico come una cassa continua», ha chiuso Secci chiedendo il voto del Consiglio per realizzarla nell’ultimo anno di legislatura. Richiesta approvata all’unanimità.

