Una persona fragile e un mix di droghe dietro il parricidio 

Una persona malata, con disturbi (mai curati) che risalgono all’infanzia, una persona che non aveva la minima consapevolezza delle conseguenze di un mix di Lsd, cocaina e amfetamine: questo è Michele Fresi, secondo il difensore Pier Franco Tirotto, e il giovane di Arzachena deve essere giudicato tenendo conto della sua condizioni. La richiesta, così argomentata, è stata fatta ieri mattina dall’avvocato Tirotto ai giudici della Corte d’Assise di Sassari. Il processo è quello per l’omicidio di Giovanni Fresi, l’orafo arzachenese di 58 anni, ucciso dal figlio Michele con diversi colpi di bastone alla testa, la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023, dopo una massiccia assunzione di droga. I pm Milena Aucone e Gregorio Capasso hanno chiesto per Michele Fresi la condanna a trent’anni di carcere. Ieri l’udienza in Corte d’Assise è stata interamente dedicata all’arringa di Tirotto. Il difensore ha ripercorso le fasi più importanti della vita del giovane, dall’infanzia. Michele Fresi, ha detto il legale, nel corso della sua esistenza ha perso via via tutte le persone alle quali era legato. In particolare la madre, che stando alla ricostruzione del penalista, ha interrotto tutti i rapporti con il figlio quando era bambino e poi i fratelli. L’unica persona che si occupava di Michele Fresi, ha detto Tirotto, era il padre e il giovane era legatissimo al genitore. La tragedia del 28 dicembre 2023, secondo la difesa, è stata la conseguenza dell’acuirsi delle patologie del giovane (mai curate) e di un mix di diverse sostanze e farmaci, dei cui effetti Fresi non aveva la minima consapevolezza. Tirotto ha chiesto ai giudici che si tenga conto di tutto questo, perché il giovane non aveva nessun motivo per uccidere il padre, anzi è probabile, ha detto il legale, che la notte dell’omicidio non lo abbia neanche riconosciuto. La sentenza è prevista per il 7 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA