«Una perizia piena di falle» 

Da accusati ad accusatori. «La perizia del consulente, Alberto Tinteri, privo di qualunque competenza di materia in protezione civile, omette modifica, altera e falsifica tutta una serie di concetti inducendo la Procura a travisare completamente ruolo e funzione dell’Ente Foreste, e quello da me svolto». Le parole sono quelle pronunciate in dichiarazioni spontanee nel processo sull’alluvione Cleopatra del 2013 da Paolo Botti, all’epoca direttore del servizio Antincendio, protezione civile e autoparco della Regione. Lui e molti imputati, come l’ex comandate del Corpo forestale Gavino Diana, hanno rinunciato alla prescrizione.

Le accuse

Il processo per l’alluvione del 2013, davanti al giudice Elena Meloni, vede 58 imputati, tra loro l’ex presidente della Provincia Roberto Deriu, l’ex direttore della Forestale Carlo Masnata. Ieri in molti hanno parlato evidenziando imprecisioni delle perizie, alcune clamorose. Gli imputati hanno pronunciato un pensiero sulle vittime, Luca Tanzi e la pensionata Maria Frigiolini. «Grande rispetto per tutte le persone morte e danneggiate - è stato detto - ma deve essere restituita la verità tecnica dei fatti».

I punti chiave

Valentino Vento, dirigente del Genio civile, ha ricordato che il progetto Maccheronis non è mai passato dal suo ufficio ma dall’assessorato all’Agricoltura e fu approvato dall’ufficio tecnico regionale. Mauro Franceschini, dell’Utd (Ufficio tecnico dighe) in pensione dal 2011, ha detto che «la commissione di collaudo si occupa della sicurezza dello sbarramento, e l’opera si è ben comportata in una piena eccezionale». Per l’ingegnere Luigi Anselmo stati confusi i vecchi ruderi della diga storica del 1956 con uno scarico danneggiato, mentre Andrea Botti ha sottolineato che i periti parlano «impropriamente di piena artificiale, perché generata da piogge intense». L’ingegnere Antonio Madau del Consorzio di bonifica ha svolto osservazioni e rilievi sulle funzioni dell’ente definendo le contestazioni insussistenti e fuorvianti. Insomma, un processo complesso con i pm, Selene Desole e Ireno Satta, chiamati alle conclusioni che hanno chiesto tempo. Si discuterà a dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA