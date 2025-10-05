Una pergola nel giardino della piazza 

Sono stati conclusi i lavori per la realizzazione della pergola in legno e l’installazione delle panchine in piazza Sardegna. È un'iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione urbana volto a rendere la nostra cittadina ancora più bella e accogliente.

«La realizzazione della pergola – dice il sindaco Federico Solai – nasce da una precisa richiesta dei cittadini e dei numerosi frequentatori della piazza, che durante tutta la giornata, e in particolare al mattino, si riuniscono per discutere e socializzare. Piazza Sardegna, situata in una posizione strategica e circondata da diverse attività commerciali e dall'edicola, è divenuta nel tempo un vero punto di aggregazione per il paese»,

L'esigenza di creare un luogo protettosi è fatta sempre più forte, al fine di offrire un riparo dalle piogge e dal vento d‘inverno e dal sole estivo. La pergola non sarà soltanto un elemento funzionale, ma anche un importante contributo all'arredo urbano. (m. sa.)

