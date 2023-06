Una pergamena ai 28 “nonni vigile” 

Sono stati sempre presenti davanti agli istituti cittadini durante l’anno scolastico, anche nei giorni di gelo e pioggia, con una sola missione: garantire la massima sicurezza per gli studenti quartesi nelle ore di ingresso e uscita da scuola. Ieri i 28 nonni vigile sono stati ricevuti dall’amministrazione comunale che li ha ringraziati con tanto di pergamena consegnata a ciascuno per “l’attività di volontariato portata avanti con impegno e dedizione”.

Un progetto, in collaborazione con la cooperativa sociale Laurus, che prevede la vigilanza e la custodia educativa, con l’invito ai ragazzi a utilizzare l’attraversamento pedonale e l’accompagnamento degli stessi in caso di necessità. «Mi complimento con voi perché non avete semplicemente offerto un servizio civico, ma avete regalato un momento di educazione mettendovi a disposizione dei nostri bambini», ha detto l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni rivolgendosi ai nonnini quartesi. Ringraziamenti «con l’auspicio che possiate conservare per molto tempo ancora la voglia e l’energia mostrate sin qui e proseguire negli anni a venire», ha concluso l’esponente della Giunta Milia.

Presente anche il vice comandante dei vigili urbani Antonello Angioni: «Aldilà del servizio offerto alla comunità ci siamo resi conto come non mai che questo contributo libera il personale della Polizia locale da un impegno gravoso, tempo che si può dedicare ad altre necessità della città. Vorrei sottolineare inoltre», ha aggiunto Angioni, «che rispetto agli scorsi anni la gente ha capito l’utilità del vostro servizio e vi rispetta».

RIPRODUZIONE RISERVATA